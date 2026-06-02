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Nachdem er seinen Auftritt mehrfach verschoben hat, was zu einem weiteren beispiellosen Verstoß gegen die eigenen Gesetze führt, erscheint die US-Regierung unter Donald Trump schließlich vor dem US-Senat, um Erklärungen zu den von der Regierung ergriffenen Verteidigungs- und Außenpolitikmaßnahmen abzugeben.

Anstatt jedoch seine Maßnahmen oder den Beginn eines Krieges mit Iran zu rechtfertigen, der sowohl das abschreckende Raketenarsenal des Landes als auch das Budget und reservierte Mittel verschwendet, trat Marco Rubio mit einem Vorschlag für eine 30%ige Kürzung des Außenbudgets vor das Oberhaus und strebte eine Erhöhung der Militärausgaben um 50 % an. Dieser Vorschlag benötigt die Zustimmung des Kongresses.

Laut Reuters, das die Rede derzeit live überträgt, wurden für viele wichtige Bundesministerien große Kürzungen vorgeschlagen, darunter eine Kürzung von 19 % für das US-Landwirtschaftsministerium, eine Kürzung von 12,5 % für das US-Gesundheitsministerium und eine Kürzung von 52 % für die Umweltschutzbehörde.

"All dies und vieles mehr spiegelt die Überzeugung dieser Regierung wider, dass Außenpolitik nicht von Wirtschaftspolitik, Grenzpolitik, Energiepolitik oder irgendeinem anderen Bereich getrennt werden kann." stellte Rubio fest. "Ein Land, das keine Schiffe bauen, keine Medikamente produzieren, keine Einwanderung kontrollieren oder auf lebenswichtige Ressourcen zugreifen kann, kann seine Menschen, seine Interessen oder seine Lebensweise nicht verteidigen. Deshalb wird unsere Außenpolitik neu auf die wahren Grundlagen nationaler Stärke fokussiert. Dieser Haushalt ist ein weiterer Schritt in diese Richtung."

In dieser Phase kam die Hauptreaktion auf seine Rede von der demokratischen Senatorin Jeanne Shaheen vom Auswärtigen Ausschuss, die Rubio dafür tadelte, dem Kongress keine Informationen über die außenpolitischen Pläne der Regierung bereitzustellen.

"Stattdessen haben Sie dem Kongress eine Mitteilung über Kriegsbefugnisse geschickt, in der steht, dass wir nicht in aktiven Feindseligkeiten mit Iran sind, während die Vereinigten Staaten Angriffe gegen Iran durchführen und Iran US-Botschaften und Basen im Nahen Osten bombardiert."

Rubio sagte den Senatoren, dass Iran beabsichtige, seine konventionelle Waffenfähigkeit als "Schutzschild" für sein Atomprogramm zu entwickeln.

"Was sie versuchten, war, einen konventionellen Schild zu bauen und sich dahinter zu verstecken", sagte er und erklärte, warum Trump es für zwingend hielt, den Krieg zu beginnen.

Rubio hat außerdem die Absichten der Regierung bezüglich der eskalierenden Spannungen im Pazifik zwischen Taiwan und China dargelegt und erklärt: "Das Wichtigste zu verstehen ist, dass wir wollen, dass der Status quo so bleibt, wie er derzeit ist. Das ist unsere Politik."

Marco Rubios Erklärung wird voraussichtlich heute und morgen fortgesetzt.