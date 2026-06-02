Ausschuss des EU-Parlaments stimmt für die Verabschiedung eines wichtigen Teils des US-Handelsabkommens

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Der Internationale Handelsausschuss des Europäischen Parlaments hat laut Reuters und YLE für die Abschaffung der EU-Importzölle auf eine Reihe von US-Produkten gestimmt.

Das Ergebnis der Abstimmung lautete 31 zu sechs Stimmen zur Verabschiedung eines wichtigen Teils des US-Handelsabkommens. Dies ist ein Schritt zur Umsetzung eines Handelsabkommens mit den USA, das im letzten Jahr vereinbart wurde, und zielt darauf ab, einen transatlantischen Handelskrieg zu verhindern.

Die Gesetzgebung muss noch Mitte Juni vom gesamten EU-Parlament genehmigt werden. Die Unterstützung des Ausschusses für die Zollsenkung ist jedoch ein klares Zeichen dafür, wie diese entscheidende Abstimmung verlaufen wird.

Der Fortschritt der EU beim Abkommen sollte zumindest für etwas Ruhe in die größte Handelsbeziehung der Welt sorgen.