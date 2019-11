Ausrüstung bestimmt Marvel's Avengers im neuen Trailer

Es bleibt etwas mehr als ein halbes Jahr, bis wir Crystal Dynamics und Eidos Montreals' spielbaren Superhelden-Blockbuster Marvel's Avengers zu Gesicht bekommen. Wir konnten bereits einige Eindrücke sammeln und die Figuren kennenlernen, doch wie das große Spielgerüst am Ende zusammenpasst, das haben wir noch nicht herausgefunden. Ein neues Video versucht auf diese Fragen Antworten zu geben, indem es uns Ausrüstung zeigt und von Upgrade-Systemen spricht. Diese Facette reiht sich in die strikte Teilung zwischen Einzelspieler- und kooperativen Inhalten ein, von der wir bereits berichtet haben. Was haltet ihr vom Fokus auf das Loot?

You watching Werben