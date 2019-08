Ausnahmezustand in Anthem: Cataclysm und weitere Verbesserungen verfügbar

Wir hatten nicht unbedingt das beste Timing, als wir gestern Abend von Electronic Arts berichteten, die im jüngsten Finanzbericht (fast) kein Wort zu Anthem und Bioware verloren haben. Kurz nachdem unsere Meldung online ging, startete das lang ersehnte Cataclysm-Event im Sci-Fi-Actionspiel, mittlerweile dürfen sich alle Spieler selbst davon überzeugen, ob sich das Warten gelohnt hat.

Der herausfordernde Modus verändert die Spielumgebungen, Feinde und vieles mehr mit der Zeit, ihr werdet also fortlaufend gefordert und müsst euch anpassen. Dr. Harken führt euch in einer neuen Story-Aufgabe an das Thema heran, sobald ihr die Mission "Incursion" abgeschlossen habt. Saisonale Belohnungen, eigene Herausforderungen und Highscore-Listen sollen für Langzeitmotivation sorgen, Gameplay-Modifizierungen bringen zusätzliche Veränderungen bei erneuten Versuchen mit sich.

Um die Sache abzurunden hat Bioware weitere Mechaniken eingeführt, dazu gehört die Option Gildenmitglieder in euer Allianzsystem aufzunehmen. Der umstrittene Wert Glück wurde aus sämtlichen Ausrüstungsgegenständen entfernt, damit alle Spieler immer mit einem festen Wert neues Loot erhalten. Da wir neuerdings etwas mehr Rüstung bekommen und Feinde auf hohen Schwierigkeitsgraden teilweise deutlich weniger Leben haben, dürfte euer (Wieder-)Einstieg in Anthem etwas geschmeidiger vonstattengehen. Darüber hinaus wurden drei neue Waffenklassen zu Anthem hinzugefügt, alle weiteren Details findet ihr bei EA. Für uns klingt vieles davon nach einer sinnvollen Ergänzung, doch ob das ausreicht, um dem Spiel neues Leben einzuhauchen?