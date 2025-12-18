Auslosung der Women's Champions League für K.-o.-Playoffs und Viertelfinale
Barcelona, Lyon, Chelsea und Bayern München sind vor den K.-o.-Runden der Women's Champions League gesetzt.
Die Auslosung der UEFA Women's Champions League wurde nach gestrigem Ende der Ligaphase erfolgt, wobei FC Barcelona, Lyon, Chelsea und Bayern München die vier Plätze belegten, die die direkte Qualifikation für das Viertelfinale ermöglichen.
In diesem Wettbewerb gibt es keine Runde der letzten 16, es gibt nur 18 Teams in der Ligaphase, aber die Teams, die zwischen Platz 5 und 12 abgeschlossen haben, müssen im Februar eine K.-o.-Playoffs bestreiten. Es gab nur begrenzte Optionen für die Auslosung, da Teams auf Platz 5/6 mit denen auf Platz 11/12 und Teams auf Platz 7/8 mit denen auf Platz 9/10 zusammenkamen.
Aber die Auslosung bestimmte auch, auf welcher Seite der Tabelle die Teams platziert werden und welche Rivalen im Viertelfinale aufeinandertreffen werden. Wenn zum Beispiel Real Madrid das Play-off gewinnt, treffen sie im Viertelfinale auf den Favoriten FC Barcelona, während Arsenal im Viertelfinale auf Chelsea treffen könnte:
UEFA Women's Champions League Play-offs:
Silberpfad
- Atlético Madrid gegen Manchester United
- der Sieger trifft im Viertelfinale auf Bayern München
- Paris FC gegen Real Madrid
- der Sieger trifft im Viertelfinale auf FC Barcelona
- Die Sieger dieser Viertelfinals treffen im Halbfinale aufeinander
Blauer Pfad
- OH Leuven gegen Arsenal
- der Sieger trifft im Viertelfinale auf Chelsea
- Wolfsburg gegen Juventus
- der Sieger trifft im Viertelfinale auf OL Lyonnes
- Die Sieger dieser Viertelfinals treffen im Halbfinale aufeinander
Termine der Champions League der Frauen für die K.-o.-Runden
- Play-offs: 11./12. Februar und 18./19. Februar
- Viertelfinale: 24./25. März und 1./2. April
- Halbfinale: 25./26. April und 2./3. Mai
- Finale: 23. Mai
Verfolgst du diese Saison die Women's Champions League? Denken Sie daran, dass alle Mathches kostenlos auf Disney+ ausgestrahlt werden.