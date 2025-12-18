Auslosung der Women's Champions League für K.-o.-Playoffs und Viertelfinale

HQ

Die Auslosung der UEFA Women's Champions League wurde nach gestrigem Ende der Ligaphase erfolgt, wobei FC Barcelona, Lyon, Chelsea und Bayern München die vier Plätze belegten, die die direkte Qualifikation für das Viertelfinale ermöglichen.

In diesem Wettbewerb gibt es keine Runde der letzten 16, es gibt nur 18 Teams in der Ligaphase, aber die Teams, die zwischen Platz 5 und 12 abgeschlossen haben, müssen im Februar eine K.-o.-Playoffs bestreiten. Es gab nur begrenzte Optionen für die Auslosung, da Teams auf Platz 5/6 mit denen auf Platz 11/12 und Teams auf Platz 7/8 mit denen auf Platz 9/10 zusammenkamen.

Aber die Auslosung bestimmte auch, auf welcher Seite der Tabelle die Teams platziert werden und welche Rivalen im Viertelfinale aufeinandertreffen werden. Wenn zum Beispiel Real Madrid das Play-off gewinnt, treffen sie im Viertelfinale auf den Favoriten FC Barcelona, während Arsenal im Viertelfinale auf Chelsea treffen könnte:

UEFA Women's Champions League Play-offs:

Silberpfad



Atlético Madrid gegen Manchester United



der Sieger trifft im Viertelfinale auf Bayern München





Paris FC gegen Real Madrid



der Sieger trifft im Viertelfinale auf FC Barcelona





Die Sieger dieser Viertelfinals treffen im Halbfinale aufeinander



Blauer Pfad



OH Leuven gegen Arsenal



der Sieger trifft im Viertelfinale auf Chelsea





Wolfsburg gegen Juventus



der Sieger trifft im Viertelfinale auf OL Lyonnes





Die Sieger dieser Viertelfinals treffen im Halbfinale aufeinander



Termine der Champions League der Frauen für die K.-o.-Runden



Play-offs: 11./12. Februar und 18./19. Februar



Viertelfinale: 24./25. März und 1./2. April



Halbfinale: 25./26. April und 2./3. Mai



Finale: 23. Mai



Verfolgst du diese Saison die Women's Champions League? Denken Sie daran, dass alle Mathches kostenlos auf Disney+ ausgestrahlt werden.