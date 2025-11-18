Ausländer, die beschuldigt werden, während des Bosnienkriegs Geld bezahlt zu haben, um aus den Hügeln von Sarajevo auf Zivilisten geschossen zu haben, im sogenannten "Scharfschützentourismus"

HQ

Die Mailänder Staatsanwälte haben eine Untersuchung zu Behauptungen eingeleitet, dass Ausländer während der Belagerung von Sarajevo im Bosnienkrieg 1992–95 für das Schießen auf Zivilisten bezahlt haben, was bei Überlebenden Hoffnungen auf eine erneute Rechenschaftspflicht weckt.

Wie von Reuters berichtet, deuten die vom Journalisten und Romanautor Ezio Gavazzeni eingereichten Vorwürfe darauf hin, dass Italiener und andere unter Eskorte bosnisch-serbischer Streitkräfte nach Bosnien reisten, um an dem sogenannten "Scharfschützentourismus" teilzunehmen.

Rund 11.000 Zivilisten wurden durch Beschuss und Scharfschützenfeuer von serbischen Stellungen auf den Hügeln rund um Sarajevo getötet. Gavazzenis Beschwerde wurde von der Dokumentation Sarajevo Safari aus dem Jahr 2022 inspiriert, die diese angeblichen Schießereien detailliert schilderte. Es wurden bisher keine Verdächtigen genannt, und die Ermittlungen befinden sich noch in einem frühen Stadium.