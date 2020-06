Ausgiebiges Feature-Video bricht Star Wars: Squadrons herunter

You're watching Werben

Einer der Höhepunkte des heutigen EA-Streams war ein "Gameplay-"Trailer aus dem neuen Star Wars: Squadrons. Wir haben den Weltraum-Shooter zwar in Aktion gesehen, doch das Material war so stark editiert, dass es keinen Eindruck vom eigentlichen Spielgeschehen vermittelt. Immerhin haben wir herausgefunden, was der Weltraum-Shooter im Einzel- und im Mehrspielermodus zu bieten hat: Neben Fluggefechten im Weltraum mit neun anderen Spielern werden wir in einer Einzelspielerkampagne den Verlauf eines Konflikts zwischen den beiden rivalisierenden Fraktionen in Star Wars nacherleben.

Die Spieler schlüpfen dabei entweder in die Rolle des imperialen Piloten Case Kassandora oder des Rebellen Rao Highmoon. Der Fokus wird natürlich auf der Action liegen, doch die Entwickler wollen auch sicherstellen, dass wir beispielsweise über die Informationen, die über das Cockpit unseres Raumschiffs laufen, mehr Details unserer Umwelt aufnehmen. Während der Kampagne werden zunehmend herausfordernde Missionen versprochen, die das Kräfteverhältnis in der Galaxie bestimmen sollen.

Im Mehrspielermodus werden Fünf-gegen-Fünf-Kämpfe mit acht unterschiedlichen Schiffen angeboten, die in vier Klassen (Kämpfer, Abfangjäger, Unterstützung und Bomber) eingeteilt werden. EA erklärt, dass es eine Menge Anpassungsoptionen geben wird (die wir durch Fortschritte im Spiel verdienen) und es ist klar, dass ein Schwerpunkt auf der Optimierung unserer Schiffe liegen wird.

Wir haben auch ein wenig über den Dogfight-Spielmodus erfahren, der ein Standard-Fünf-gegen-Fünf-Schlagabtausch ist. Interessanter sind vielleicht die Fleet Battles, eine mehrstufige Spielvariante. Spieler starten in der Mitte der Karte und müssen zwei Großschiffe angreifen oder verteidigen. In der letzten Phase versuchen beide Teams ein feindliches Flaggschiff zu zerstören. Während der Präsentation wurde mehrmals hervorgehoben, dass das gesamte Spiel von Anfang bis Ende in VR spielbar sei. Star Wars: Squadrons wird am 2. Oktober 2020 auf PC, PS4 und Xbox One starten - sofern alles glatt läuft.