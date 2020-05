Ausgiebiger Ausblick auf Ghost of Tsushima im langen Gameplay-Trailer

Sucker Punch haben uns heute Abend das kommende Ghost of Tsushima vorgestellt. In einem ausführlichen Video wurden die Bereiche Exploration, Kampf, Stealth-Gameplay, Anpassungsoptionen und weitere Details besprochen. Dass die Entwickler diese Präsentation so lange aufgeschoben haben, hat die Erwartungen ziemlich anschwellen lassen. Im Grunde solltet ihr euch hierbei auf ein Spiel im Stile von Assassin's Creed vorstellen, das im feudalen Setting von Japan spielt.

Zuerst wurde die Welt präsentiert, in der wir unseren Samurai Jin bewegen. Verschiedene Tiere und auffällige Markierungen in der Umwelt machen uns auf interessante Orte aufmerksam, die unsere Aufmerksamkeit wert sein könnten. Unterwegs auf dem Pferd oder zu Fuß nehmen wir Crafting-Materialien auf, die wir später sicher in unser Arsenal einfließen lassen (beispielsweise um Pfeile nachzufüllen). Wir können unterwegs auf aggressive Wildtiere und befestigte Lager stoßen, die uns ganz Assassin's-Creed-typisch mit kleinen Minimissionen konfrontieren. Schnellreise wird ebenfalls möglich sein.

Beim Kampf erkennt man ebenfalls viele bekannte Elemente, während Sucker Punch Präzision und Beherrschung der Kampfkunst hervorhebt. Kontern ist ein Thema, schnelle Schläge auch und wir können Nah- und Fernkampfangriffe mit dem Schwert parieren. In puncto Stealth erinnert Ghost of Tsushima an die Arkham-Spiele von Batman, sowie an Assassin's Creed - uns stehen nämlich zahlreiche Gadgets zur Verfügung.

Die Charakteranpassung hat gezeigt, dass Jins Ausrüstung mit ihren Boni verschiedene Spielstile unterstützt. Wir können die Rüstungen optisch anpassen, indem wir unterwegs Blumen aufsammeln, die zum Einfärben benötigt werden. Um das schöne Setting des feudalen Japans in der visuellen Wucht einzufangen, kommt neben dem Fotomodus ein optionaler Schwarz-Weiß-Modus zum Einsatz, weil das laut den Entwicklern an alte Filme von damals erinnert. Okay.

Ist das nicht genau das, was sich Assassin's Creed seit langem wünschen? Was haltet ihr davon?