Ausgiebige Erkundung von Raccoon City im neuen Resident Evil 3

In wenigen Wochen, genauer gesagt am 3. April, wird Capcom Resident Evil 3: Remake veröffentlichen, das zumindest versuchen wird, an den Erfolg von Resident Evil 2 anzuknüpfen und damit dem Trend der Neuveröffentlichung klassischer AAA-Spiele, wie Final Fantasy VII: Remake, folgt. 1999 konnte auf der Playstation 1 eine Stadt geschaffen werden, die deutlich größer wirkte, als sie in Wahrheit war. Wir konnten Raccoon City nicht wirklich erkunden, da viele Bereiche eher linear ausfielen - deshalb hat sich Capcom dazu entschieden, uns im Remake ein bisschen mehr Freiheit zu ermöglichen. Resident Evil 3 wird kein Open-World-Spiel, aber es findet einen interessanten Weg, die Neugierde der Spieler zu befriedigen:

"Diesmal könnt ihr Raccoon City besser erkunden", sagte Produzent Peter Fabiano gegenüber dem Official Xbox Magazine (via Gamingbolt). "Wir haben es von Grund auf neu gebaut, es gibt hier und da einige Verweise auf die Originalversion, aber das ist Raccoon City, das neu gestaltet wurde. Ihr könnt in einige Geschäften hineingehen und etwas sehen, das vorher nicht zu sehen war. Es ist kein Open-World-Spiel, [das dürft ihr nicht verwechseln], aber ihr könnt mehr erkunden."

Laut Fabiano ist die neue Raccoon City "detaillierter, es gibt viel Liebe zum Detail - ihr werdet in der ganzen Stadt Plakate und kleine Angebote sehen, die an die Neunziger- und Achtzigerjahre erinnern [...]." Wir vermuten jedenfalls, dass das Shoppen in diesen Geschäften etwas spannender ausfällt, als das normalerweise der Fall ist. Welche Bereiche diese Neuveröffentlichung überarbeitet, das haben wir uns vor einiger Zeit in unserer Vorschau angeschaut.