Ausgezaubert: Niantic Labs schließt Harry Potter: Wizards Unite im neuen Jahr

Niantic Labs hat heute ein neues AR-Spiel auf den europäischen Markt gebracht und gleichzeitig die Schließung eines älteren Dienstes angekündigt. Das im Sommer 2019 gestartete Harry Potter: Wizards Unite wird Ende Januar 2022 vom Netz genommen. Die Server-Abschaltung erfolgt ohne Angabe von Gründen, doch das Team bedankt sich bei den "Millionen" Spielerinnen und Spielern, die das Game ausprobiert haben.

Ab sofort erhaltet ihr in Harry Potter: Wizards Unite mehr Belohnungen und erzielt schneller Fortschritte. In den kommenden Wochen bis ins neue Jahr hinein dürfen die verbleibenden Spieler einige In-Game-Events erwarten, die an Der Halbblutprinz und Die Heiligtümer des Todes (1&2) anknüpfen. In fünf Wochen (konkret am 6. Dezember) fliegt der Titel aus den digitalen Läden und am 31. Januar werden die Server komplett heruntergefahren. Auch die sozialen Kanäle des Spiels schließen an diesem Datum.