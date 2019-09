Ausblick auf Story-Modus und Spec-Ops in Call of Duty: Modern Warfare

Während des Playstation-Livestreams "State of Play" hat uns Infinity Ward einen Vorgeschmack auf ihren Story-Modus in Call of Duty: Modern Warfare gegeben und einige Charaktere in Kriegssituationen inszeniert. Abgesehen davon wurde ein kurzer Vorgeschmack auf den Spec-Ops-Modus gegeben, der neuerdings allerdings eine Survival-Herausforderung zu sein scheint. PS4-Spieler können sich das wohl zuerst anschauen, Release des hoffentlich fertigen Spiels ist am 25. Oktober. Wer eher auf Multiplayer-Action steht, sollte in unsere Gameplay-Clips aus der Open Beta schauen.

