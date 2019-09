Ausblick auf Story-Modus in Call of Duty: Modern Warfare

Während des Playstation-Livestreams "State of Play" hat uns Infinity Ward einen Vorgeschmack auf ihren Story-Modus in Call of Duty: Modern Warfare gegeben und einige Charaktere in Kriegssituationen inszeniert. Langjährige Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit Captain John Price freuen, wir erwarten deshalb eine wendungsreiche Reise. Release des hoffentlich fertigen Spiels ist am 25. Oktober. Wer eher auf Multiplayer-Action steht, sollte in unsere Gameplay-Clips aus der Open Beta schauen.

You watching Werben