Aus Max wird wieder HBO Max

Raus mit dem Neuen und rein mit dem Alten. Nach einer kurzlebigen Namensänderung von HBO Max in Max hat Warner beschlossen, zum ursprünglichen Namen zurückzukehren. Dies kündigte der Präsident des Unternehmens, Zaslav, während einer Präsentation in New York an, bei der er betonte, dass die Marke HBO in der Vergangenheit immer für qualitativ hochwertige Inhalte stand und sich eher auf Qualität als auf Quantität konzentrierte. Zaslav sagte:

"Das starke Wachstum, das wir bei unserem globalen Streaming-Dienst erlebt haben, beruht auf der Qualität unserer Programme. Heute bringen wir HBO zurück, die Marke, die für höchste Qualität in den Medien steht, um dieses Wachstum in den kommenden Jahren weiter zu beschleunigen."

Sie nutzten auch die Gelegenheit, um Netflix und seinen Fokus auf die Produktion vieler neuer Inhalte zu kritisieren.

"Mit anderen Diensten, die die grundlegenderen Bedürfnisse mit Volumen erfüllen, hat sich WBD durch seine Qualität und seine unverwechselbaren Geschichten deutlich unterschieden, und keine Marke hat das über 50+ Jahre besser und beständiger gemacht als HBO."

Es zielt lediglich darauf ab, die Identität des Dienstes zu stärken und ihn von der Konkurrenz abzuheben, indem er zum klassischen Namen zurückkehrt. Ein Vertreter fügte hinzu, dass der Name HBO Max besser repräsentiert, was es den Verbrauchern bietet.

Halten Sie es für einen klugen Schachzug, wieder zum Namen HBO Max zurückzukehren?