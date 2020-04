Aus Hamburg kommt gruselige Horror-Dystopie Signalis

Letzte Woche hat uns ein junges Studio aus Hamburg einen spannenden Einblick in ihr Debüt-Projekt Signalis präsentiert. In diesem Horror-Adventure aus der Top-Down-Perspektive begleiten wir eine sogenannte "Replika" namens Elster durch ein verlassenes Untergrundlabor. Gruselige Alptraumkreaturen erwarten uns dort unten, denn in diesem dystopischen Abenteuer verschwimmt die Grenze zwischen Realität und Fiktion.

Signalis spielt in einer spannend gestalteten, düsteren Sci-Fi-Welt, während sich Gameplay und Story laut Aussagen der Entwickler klassisch an Silent Hill und Resident Evil orientieren. Waffengewalt ist demnach nur selten die Lösung, da Munition spärlich und die Monster stark sind. Auf Steam wird der Titel erscheinen, weitere Details gibt es auch auf der offiziellen Webseite noch nicht. Schaut euch unbedingt diesen Trailer an, um eine Vorstellung der künstlerischen Vision zu erhalten, die auf den Screenshots nicht wirklich zu finden sind.

