Aus diesem Grund spielen einige Leute Shooter mit invertierten Controllern

Wahrscheinlich kennst du das Gefühl, einen Controller zu greifen, um Call of Duty, Fortnite oder Halo zu spielen, nur um festzustellen, dass der Gamecontroller bei dir nicht funktioniert. Der Spinner, der vor dir gespielt hat, hat es auf invertiert eingestellt (oder hat es nicht auf invertiert).

Dein Gehirn spielt sofort verrückt und es wird fast unmöglich zu spielen. Warum also bevorzugen die Menschen eine Einstellung gegenüber der anderen? Viele Menschen haben ihre eigenen Theorien darüber aufgestellt, warum das so ist, wie zum Beispiel, dass es davon abhängt, was man zuerst versucht habt, die Idee, dass ein Stock über seinem Kopf, den man zu sich ziehen (nach unten), bedeutet, dass man nach oben schaut und dass dies daher am logischsten ist, während andere behaupten, dass es daran liegt, dass man an Flugsimulationen gewöhnt sind (die oft mit umgekehrten Steuerelementen gespielt werden). Aber... Keines von beiden ist richtig.

Jetzt haben Dr. Jennifer Corbett und Dr. Jaap Munneke die endgültigen Ergebnisse eines Berichts (via The Guardian) veröffentlicht, den sie vor fünf Jahren erstellt haben, als sie bei der Visual Perception and Attention Lab at Brunel University London arbeiteten. Er ist äußerst detailliert und basiert auf zahlreichen Studien und hat eine etwas überraschende Antwort auf die Frage.

Es stellt sich heraus, dass deine Präferenz ein "komplexer und oft unbewusster kognitiver Prozess ist, der daran beteiligt ist, wie Individuen Controller verwenden", die damit verbunden sind, wie schnell du 3D-Objekte in deinem Kopf drehen kannst. Sie geben zu, dass es Menschen geben könnte, die auf die eine oder andere Weise lernen mussten, zu spielen, so wie Linkshänder in der Vergangenheit gezwungen waren, mit der rechten Hand zu schreiben, erklären aber, dass es "viel wahrscheinlicher ist, dass man invertiert oder nicht, aufgrund der Art und Weise, wie sein Gehirn Objekte im 3D-Raum wahrnimmt".

Es scheint, dass diejenigen, die normal spielen, einfach schneller darin sind, 3D-Objekte mental zu rotieren, während diejenigen, die invertiert spielen, dies langsamer tun, aber stattdessen dazu neigen, häufiger das richtige Ergebnis zu erzielen. Dr. Corbett kommt zu dem Schluss:

"Keiner der Gründe, die uns die Leute [für die Umkehrung der Steuerungen] nannten, hatte irgendetwas damit zu tun, ob sie tatsächlich umkehrten. Es stellte sich heraus, dass der prädiktivste aller Faktoren, die wir gemessen haben, darin bestand, wie schnell Spieler die Dinge mental rotieren und den Simon-Effekt überwinden konnten. Je schneller sie waren, desto geringer war die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich umkehrten. Menschen, die angaben, manchmal umzukehren, waren bei diesen Aufgaben bei weitem am langsamsten.

"Obwohl sie tendenziell schneller waren, erhielten sie nicht häufiger die richtige Antwort als Wechselrichter, die tatsächlich etwas genauer waren."

Und so wissen wir es. Der Bericht ist in seiner Gesamtheit sehr lesenswert und man kann sagen, dass er eine der langwierigsten Diskussionen in der Gaming-Welt beendet. Allerdings wird es weiterhin äußerst frustrierend sein, einen Controller in die Hand zu nehmen und festzustellen, dass die Kamera nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte.