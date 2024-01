HQ

Auch wenn Mario und Donkey Kong heutzutage ziemlich gute Freunde zu sein scheinen, haben sie sich in vier Jahrzehnten viel gestritten, und bald werden sie sich wieder streiten, wenn Nintendo Mario vs. Donkey Kong am 16. Februar für Switch veröffentlicht.

Warum kämpfen sie diesmal? Nun, die Antwort auf diese Frage bekommst du in der Eröffnungssequenz des Spiels, die du dir unten ansehen kannst. Wenn Sie das Originalspiel für den Game Boy Advance gespielt haben, werden Sie süße Nostalgie erleben.