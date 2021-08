Aus diesem Grund ist Starlord der einzige spielbare Charakter in Marvel's Guardians of the Galaxy

HQ

Marvel's Guardians of the Galaxy wurde während der E3 im Juni 2021 angekündigt und es soll schon am 26. Oktober erscheinen. Im Gegensatz zu Marvel's Avengers ist dieses Spiel ein Einzelspielerspiel, in dem wir ausschließlich die Figur Starlord kontrollieren. Dass man einzig und allein den Anführer der bunt zusammengewürfelten Truppe kontrolliert, ist vor allem vor dem Hintergrund der Erzählung eine interessante Wahl, verrät Senior Creative Director Jean-François Dugas im Interview mit VG247:

"Es ist wie im echten Leben. Wenn eine Gruppe von Menschen zusammenarbeitet, dann bekommt man es mit verschiedenen Persönlichkeiten und unterschiedlichen Meinungen zu tun. [...] Wenn ihr ein Anführer seid, dann bedeutet das nicht, dass die Leute immer mit euren Entscheidungen übereinstimmen, denn ihr müsst jemand sein, der die Menschen dazu bringt, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Das [Thema] wollten wir berühren, es aber gleichzeitig spaßig gestalten."

"Diese Richtung fanden wir sehr spannend. Starlord, Gamora, Rocket, Drax und Groot versprühen so viel Persönlichkeit. Wir wollten, dass Spieler das Zentrum dieser Dynamik darstellen. Deshalb wandelte sich die Frage hin zu 'Was wenn Spieler [nur] einer der Guardians sind? Was wenn wir sie in den Sattel des 'sogenannten' Anführers versetzen und sie die großen Entscheidungen treffen lassen? Was wenn sich Spieler an das unerwartete Verhalten der Gruppe anpassen müssen?'"

Das Studio ist fest davon überzeugt, dass sie einen guten Weg gefunden haben, eine Geschichte über die Guardians of the Galaxy zu erzählen: "Starlord zu sein ist wirklich bestärkend, fesselnd und immersiv. Es war der beste Weg für uns, eine wahre Guardians-Geschichte zu erzählen. Es wurde von vielen als mutiger Schritt erkannt, aber auch als eine Vision, die aufregend zu verfolgen war", so Dugas. Das Ergebnis sehen wir in zwei Monaten, sobald das Spiel auf den aktuellen und auslaufenden Konsolen von Sony und Microsoft, sowie auf dem PC erscheint.