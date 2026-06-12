Aus den Archiven: So hat Eiji Aonuma die Zelda-Reihe übernommen

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Heute ist das Zelda-Franchise praktisch gleichbedeutend mit Eiji Aonuma, aber wie Sie wahrscheinlich wissen, war es Shigeru Miyamoto, der die Serie erschaffen hat, und er hat in Interviews oft darüber gesprochen, wie die Spiele auf seinen Kindheitsabenteuern in den Wäldern rund um Kyoto basieren. Wann also fand dieser Wandel statt, und wie ist er tatsächlich passiert?

GamesRadar hebt nun ein altes Interview aus dem Jahr 2005 im Spielemagazin Edge hervor, in dem Aonuma erklärt, dass Miyamoto von dem Super Nintendo-Spiel Marvelous: Mōhitotsu no Takarajima, das 1996 veröffentlicht wurde, beeindruckt war. Es wurde teilweise von The Legend of Zelda: A Link to the Past inspiriert, und Aonuma erklärte:

"Marvelous soll The Legend Of Zelda im Gameplay ähnlich sein, und tatsächlich... Ich wollte wirklich etwas von Zelda einbauen."

Miyamoto fragte daher Aonuma, ob er an The Legend of Zelda: Ocarina of Time mitarbeiten wolle – ein Angebot, das er annahm, und er entwarf unter anderem die Dungeons. Offenbar hinterließ das Werk einen starken Eindruck, denn er wurde anschließend Regisseur von The Legend of Zelda: Majora's Mask (neben Yoshiaki Koizumi), bevor er die alleinige Verantwortung für die Serie mit The Legend of Zelda: The Wind Waker übernahm.

Übrigens wird das nächste Zelda-Spiel ein Remake von Aonumas erstem Spiel der Reihe sein, nämlich Ocarina of Time, das noch am Dienstag angekündigt wurde.