Aurzen Boom Air

Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wir hätten nie daran gedacht, hier zu Hause einen Projektor zu besorgen, aber unser Wohnzimmer ist einfach viel zu klein. Glaub es oder nicht, mein 77-Zoll LG OLED ist tatsächlich fast zu groß für diesen Raum. Fast, wohlgemerkt... Eine weitere Sache, die hier zu Hause schon mal geplant ist, ist ein Fernseher im Schlafzimmer. Wir hatten früher einen, und mit "früher" meine ich 2014-2015. Wir haben ihn losgeworden, weil wir dort nie wirklich fern gesehen haben, aber in den letzten Jahren hat meine Frau beschlossen, dass es doch ganz schön wäre, einen Fernseher im Schlafzimmer zu haben. Sie begann, sich tragbare Projektoren anzusehen, also brauchte ich, als ich gebeten wurde, diesen Boom Air Projektor von Aurzen zu rezensieren, keine weitere Zeit zum Nachdenken.

Boom Air ist Google-kompatibel und passt daher in unser Google-zentriertes Zuhause. Ich nutze meinen Google Assistant sehr selten, um verschiedene Geräte zu steuern, aber die Option ist vorhanden und ich kann sogar alle Lichter und die Soundbar über den Projektor steuern. Was die Apps angeht, sind die meisten Dinge im Google Play Store verfügbar, darunter Netflix, HBO Max, Prime Video, Spotify und so weiter.

Meine Frau hat tatsächlich online eine günstige Leinwand bestellt, da der Plan, wie bereits erwähnt, war, einen Projektor im Schlafzimmer zu haben. Allerdings soll er als tragbares Gerät dienen, das man bei Gelegenheit mitnehmen kann, daher war der Bildschirm selbst nur günstig. Da die Idee hinter diesem Projektor, wie bereits erwähnt, nicht ist, dass er stationär sein soll, haben wir kein eigenes Regal dafür über unserem Bett aufgestellt. Wir haben dort schon ein Regal, auf dem es platziert werden könnte, aber wir haben eine ziemlich große Deckenlampe, die im Weg ist, was bedeutet, dass das Regal keine Option ist. Stattdessen haben wir einen Hocker links vom Bett auf Hüfthöhe gestellt und den Projektor darauf gestellt. Das bedeutet, dass sie schräg zur Leinwand steht, aber der Autofokus des Projektors eignet sich dafür sehr gut. Das Bild ist zunächst schief oder schräg, aber nach etwa einer Sekunde setzt der Autofokus ein und das Bild stabilisiert sich. Ich habe beim ersten Einrichten ein wenig an den Bildeinstellungen herumgespielt, aber seitdem musste ich das nicht mehr tun.

Das Bild ist gut, aber es sieht in einem dunklen Raum viel besser aus als am helllichten Tag. Selbst wenn ich die Helligkeit auf "Hoch" ändere, merke ich keinen signifikanten Unterschied zu "Standard". Mitten am Tag draußen denke ich, dass es besser ist, auf dein Handy zu schauen. Eines Abends versuchte ich, spät auf unseren Balkon zu gehen, um zu sehen, wie das Bild im Dunkeln draußen aussah, und ich muss zugeben, es übertraf meine Erwartungen. Das Problem ist, dass wir in einem Haus mit Blechdach und Wellblech leben, sodass auf dem Balkon einfach keine flache Fläche verfügbar ist. Das Bild selbst war jedoch klar, also wenn ich eine Art flache Fläche finde – vielleicht eine tragbare (Projektor-)Leinwand – wird sie während der Weltmeisterschaft diesen Sommer ausgiebig genutzt. Hier muss man jedoch die Stromquelle im Hinterkopf behalten, denn wenn man auf dem Balkon sitzen möchte, wie in meinem Fall braucht man eine Steckdose in der Nähe oder Verlängerungskabel.

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Wenn du möchtest, dass es ohne Steckdosen oder Verlängerungskabel extrem portabel ist, brauchst du Zugang zu einer Powerbank mit mindestens 65 W, damit es funktioniert.

Der Projektor hat einen eingebauten 10-Watt-Lautsprecher und erzeugt vollkommen guten Klang und liefert wirklich 360-Grad-Klang. Obwohl wir den Projektor neben uns links vom Bett haben, fühlt es sich an, als käme der Ton von vor uns, von der Leinwand. Ich finde den Klang selbst manchmal etwas blechern, aber für einen tragbaren Projektor in dieser Preisklasse ist er trotzdem völlig akzeptabel. Die verfügbaren Tonmodi sind Standard, Film, Musik und Sport sowie die Möglichkeit, Surround Sound ein- oder auszuschalten. Es gibt außerdem die Möglichkeit, sich über dein Handy zu verbinden und den Projektor ausschließlich als Lautsprecher zu nutzen, falls du dies möchtest. In diesem Fall zeigt der Projektor kein Bild an, da nur der Lautsprecher verwendet wird. Vergleicht man es mit anderen tragbaren Geräten, wie dem JBL Go 4 – von denen wir hier zu Hause einige haben – ist die Klangqualität beim JBL deutlich besser.

Physisch ist der Projektor für ein tragbares Modell nicht gerade winzig. Er wiegt etwa 1,3 kg und misst zusammengefaltet 26 cm lang und 9 cm breit. Er ist rechteckig, also wenn du auf eine Reise gehst und einen passenden Koffer hast, passt er auch. Außerdem hat der Projektor jeweils einen Anschluss für HDMI, USB-C und Kopfhörer, was ihn perfekt für einen Roadtrip macht, bei dem man höchstwahrscheinlich Platz hat, sowohl den Projektor als auch die Switch mitzunehmen.

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Zusammenfassend ist der Aurzen Boom Air ein guter, gut funktionierender Projektor. Wir haben ihn zu Hause ziemlich oft benutzt, sowohl im Schlafzimmer als auch im Zimmer unserer Tochter, da sie momentan keinen Fernseher hat. Der Klang ist etwas blechern und das Bild nicht das schärfste, was du je gesehen hast, aber es ist trotzdem extrem praktisch und einfach zu bedienen. Wenn du etwas Portables suchst, aber nicht allzu wählerisch mit Bild- und Klangqualität bist, ist der Boom Air das Richtige für dich.