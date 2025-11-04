Aurora Gaming krönt sich zum Sieger beim PGL Masters Bukarest 2025

HQ

Vielleicht habt ihr es am Wochenende aufgrund der immensen Anzahl von Turnieren, die stattfanden, verpasst, aber einige der besten Counter-Strike 2 -Teams aus der ganzen Welt kehrten in die rumänische Stadt Bukarest zurück, um in einem kleineren Event gegeneinander anzutreten, das als PGL Masters gilt.

Insgesamt qualifizierten sich 16 Teams für das Turnier, und von diesen 16 war dasjenige, das an die Spitze aufstieg, um die Trophäe in die Höhe zu stemmen und mit einem Preisgeld von 200.000 US-Dollar nach Hause zu fahren, am Ende Aurora Gaming. Im großen Finale traten Aurora gegen Legacy an, wo nach einem spannenden und actiongeladenen Satz, der über die volle Distanz ging, Aurora mit 3:2 gewann.

Was die nächsten Schritte für das Team betrifft, so wird es zwischen dem 24. November und dem 14. Dezember beim StarLadder Budapest Major 2025 in Ungarn antreten, das auch eines der letzten großen Events der Wettkampfsaison sein wird.