Auli'l Cravalho bestätigt seine Rückkehr für Moana 2

Als Disney (aus heiterem Himmel) ankündigte, dass Vaiana eine Fortsetzung bekommen würde und dass sie bereits im November in die Kinos kommen sollte, genauer gesagt am 27., wurden viele Fragen darüber aufgeworfen, wer in der animierten Fortsetzung mitspielen wird.

Dwayne Johnson wurde bald bestätigt, dass er wieder als Maui zu sehen sein wird, aber während der Ankündigungstrailer (wie Sie unten sehen können) die Stimme des Vaiana-Synchronsprechers Auli'l Cravalho zu hören schien, wurde sie für die Fortsetzung noch nicht bestätigt. Bis jetzt.

Deadline hat berichtet, dass Cravalho ihre Rolle in der Fortsetzung, die ursprünglich als Disney+-Serie geplant war, wieder aufnehmen wird, bevor sie das Upgrade zu einem vollständigen Kinostart erhält. Das Casting wurde von Cravalho in einer Instagram-Story bestätigt.

Überraschenderweise wird Cravalho Vaiana nicht im Live-Action-Remake des Originalfilms darstellen, wenn dieser 2025 in die Kinos kommt, was die Frage offen lässt, wer die Titelrolle für dieses Projekt übernehmen wird.