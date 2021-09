Aufwärmspiel von Blood Bowl III gestoppt, Cyanide schickt Orks zurück in die Kabine

HQ

Cyanide Studios schreibt am Abend, dass sie Blood Bowl III nicht wie geplant im Herbst in die Early-Access-Phase überführen werden. Die Rückmeldungen der Spieler, die an den letzten Beta-Tests teilgenommen haben, hätten den Entwicklern zu verstehen gegeben, dass ihre Veröffentlichungspläne "zu optimistisch" gewesen seien. Das Studio glaubt nicht, dass der Titel die angepeilte Spielqualität bereits erreicht hat und aus diesem Grund wurde entschieden, den Verkaufsstart weiter hinauszuzögern. In den kommenden Wochen soll es einen Ersatztermin geben, doch bis dahin macht sich das Team Gedanken darüber, wie sie ihre eigenen Ziele erreichen können.