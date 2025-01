Auftakt der Rallye Dakar: Zwei Wochen intensives Rennen unter der saudischen Sonne

HQ

Die Rallye Dakar 2025 begann heute, am 3. Januar, mit einer "Prolog"-Etappe von nur 29 km in Bisha, Saudi-Arabien. Bei diesem kurzen Zeitfahren gab es keine Punkte, sondern die Startplätze in der ersten Etappe. Der Katarer Nasser Al-Attiyah, fünfmaliger Sieger, schien der Favorit auf den Sieg zu sein, verlor aber gegen den Südafrikaner Henk Lategan im Toyota und lag nur eine Sekunde vor dem Schweden Mattias Ekström. Im vergangenen Jahr wurde der Sieger der Rallye Dakar, Carlos Sainz Sr., 23.

Bei der Motorrad-Dakar, bei der es beim Prolog um Punkte geht, gewann derweil der Australier Daniel Sanders, gefolgt von Ross Branch aus Bostwana.

Dieser Prolog ist nur ein Vorgeschmack auf das, was in den nächsten zwei Wochen kommen wird: 12 Etappen, beginnend am Samstag mit über 400 km in der Wüste, gefolgt von einem "Marathon"-48-Stunden-Chrono, 971 km, mit Fahrern, die in Biwaks im saudischen Sand schlafen.