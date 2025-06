Aufsteiger Viktor Gyökeres weigert sich, wieder für Sporting zu spielen, wird er in Manchester wieder mit Amorim zusammentreffen?

HQ

Viktor Gyökeres gehört zweifelsohne zu den Spielern des Jahres. Der 27-jährige schwedische Stürmer hat 2024 und 2025 mit Sporting CP in Lissabon zwei Titel in Folge in der Primeira Liga gewonnen, war in diesem Jahr der Spieler mit den meisten Toren in europäischen Ligen (39), verlor aber den Goldenen Schuh an Kylian Mbappé, da die portugiesische Liga weniger Punkte wert ist. Mit neun Toren für Schweden wurde er auch Torschützenkönig der Nations League.

Die Liebesgeschichte zwischen Gyökeres und dem portugiesischen Klub ist jedoch zu Ende. Grund ist ein Streit in der Ausstiegsklausel des Spielers: Gyökeres hat mit dem Verein einen Deal abgeschlossen, um seine Entlassung mit 60 Millionen Euro plus 10 Add-Ons zu bewerten, aber Sporting hat ihn einseitig auf 80 Millionen erhöht.

Infolgedessen entfernte Gyökeres die Erwähnung von Sporting in seinen Social-Media-Konten, und laut portugiesischen MedienRécord weigert sich Gyökeres derzeit, jemals wieder mit Sporting zu spielen, was den Verein dazu zwingt, ihn zu verkaufen.

Und wohin würde er gehen? Gerüchten zufolge wird er mit Manchester United in Verbindung gebracht, wo er wieder auf den ehemaligen Sporting-Trainer Ruben Amorim treffen würde, der zu Beginn der Saison zu den Red Devils gewechselt ist. Er hat auch Angebote von der Saudi Pro League erhalten