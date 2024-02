Aufnehmen wie ein Profi mit dem 4K X von Elgato

HQ

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Capture-Kartensystem sind, das grundsätzlich in der Lage und gedacht ist, qualitativ hochwertiges Filmmaterial von Ihrem PS5-, Xbox Series X- oder PC-System aufzunehmen, dann haben wir vielleicht eine Lösung für Sie.

Im Rahmen der neuesten Folge von Quick Look haben wir die Elgato 4K X in die Hände bekommen, die neueste Iteration der Capture-Card-Bemühungen des Technologieunternehmens. Mit modernen Standardanschlüssen und -anschlüssen und der Möglichkeit, in 4K mit einer hohen und flüssigen Bildrate aufzunehmen, ist dieses Gerät ideal für alle, die erstklassige Gameplay-Videos produzieren möchten.

Schauen Sie sich die Elgato 4K X im Quick Look unten an, wo unser Magnus auch ein paar Gedanken und Meinungen zu dem Gadget teilt.