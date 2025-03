Auf Wiedersehen zum Tausch von Token in der Pokémon-Sammelkartenspiel-Tasche: Das System wird in den kommenden Monaten verschwinden Nach Kritik von Spielern hat The Pokémon Company eine Änderung am mobilen Titel vorgenommen.

HQ Es lässt sich nicht leugnen, dass Pokémon-Sammelkartenspiel-Tasche ein großer Erfolg für die japanische Marke war. Millionen von Downloads waren das Hauptsymptom dafür, dass wir sahen, dass Pokémon es wieder tat. Ein paar Monate nach dem Start fügten sie die Funktion der Sammelkarten zwischen den Benutzern hinzu, aber die jüngste Kritik hat The Pokémon Company dazu veranlasst,Handelstoken, die für den Handel benötigte Währung, zu entfernen und durch das "Shine Dust"-System zu ersetzen, das sie seit der Einführung des Spiels angesammelt haben. Laut einer Ankündigung auf dem offiziellen Pokémon-Blog zielt der Schritt darauf ab, den Handel für alle Spieler zugänglicher und fairer zu machen. "Für Seltenheitskarten zwischen drei Diamanten und einem Stern muss Irisstaub gehandelt werden", heißt es in der Ankündigung. Wenn das Update implementiert ist, werden die Spieler sehen, wie sich ihre Token in Staub verwandeln. Es ist jedoch kein genaues Datum für die Umsetzung bekannt, obwohl sie behaupten, dass dies vor Ende Herbst 2025 geschehen wird. Um die Sache noch schlimmer zu machen, wird eine Funktion hinzugefügt, die es den Spielern ermöglicht, ohne genaues Datum mitzuteilen, welche Karten sie tauschen möchten. Auch die Möglichkeit, Zwei-Sterne-Seltenheits- oder Werbekarten handeln zu können, was bisher unmöglich war, wird in zukünftigen Updates hinzugefügt. Gefällt Ihnen die Änderung oder bevorzugen Sie immer noch Token?