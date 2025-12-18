HQ

In einer Studie mit dem Sobriety-Test-Titel "Supramolekulare ionische Polymerisation: Zellulosebasierte supramolekulare Kunststoffe mit breit abstimmbaren mechanischen Eigenschaften" kommt es zu dem Schluss, dass es tatsächlich möglich ist, Kunststoff auf Pflanzenbasis statt auf Öl herzustellen, da japanische Wissenschaftler eine neue Art von Kunststoff entwickelt haben, die vollständig mit Meerwasser oder natürlichen Umgebungen abgebaut werden kann und weder Mikroplastik enthält noch Tiere schädigt, Pflanzen oder sogar die Erde.

Der neue Kunststofftyp, genannt CMCSP, ist genauso stark wie herkömmlicher Kunststoff und besitzt je nach Verwendung die gleichen Fähigkeiten zur Transformation und Modifikation.

Obwohl es nicht der erste cellulosebasierte Kunststoff ist, ist er der erste, der vollständig auf natürliche Weise abgebaut werden kann und keine Mikroplastik verlässt – eine so schwerwiegende Kontamination, dass die UN erst vor wenigen Monaten versuchte, einen Vertrag zu verhandeln, da er als direkte Bedrohung für die Gesundheit des gesamten planetaren Ökosystems gilt.

Wenn dies gefördert wird, könnte es eine der wichtigsten Entdeckungen und ein erster Schritt sein, um die Welt von mehr als 400 Millionen Tonnen Plastik zu befreien, die jedes Jahr produziert werden.

Ein großes Dankeschön an Zhenghong Chen, Yang Hong, Hiroyuki Inuzuka, Kiichi Mizukami und den Forschungsleiter Takuzo Aida vom RIKEN Center for Emergent Matter Science in Japan.