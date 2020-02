Auf welche Spiele freut ihr euch im Februar?

Seit ein paar Tagen stecken wir im Februar fest, nur noch acht Wochen bis zum Release von Persona 5 Royal in Europa! Für eine Weile schien es so, als ob der zweite Monat in 2020 für The Last of Us: Part II, Gods & Monsters und Iron Man VR reserviert war, aber nach und nach verschoben die jeweiligen Entwickler ihre Projekte nach hinten, sodass die kommenden vier Wochen etwas ruhiger sein dürften, als wir es zunächst angenommen haben. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass der zweite Monat des neuen Jahres langweilig wäre und keine Überraschungen für uns bereithält.

Die GRTV-Gang hat in ihrem neuesten Ausgabe von Games to Look For viele spannende Spiele ausgecheckt. Titel wie Dreams, die Konsolenversionen von Darksiders Genesis, Zombie Army 4: Dead War, Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, Conan Chop Chop und die PS4-Versionen von Hunt: Showdown findet ihr darin - auch Kalles digitale Yakuza-Kollektion wird in den nächsten Wochen endlich vervollständigt werden. Außerdem freuen wir uns darauf, Vanquish und Bayonetta auf den aktuellen Konsolen zu spielen. Obwohl der Monat vielleicht keinen offensichtlichen Kandidaten für das Spiel des Jahres bietet, sieht der Februar auf dem Papier nicht so schlecht aus, wie einige von uns vielleicht angenommen haben. Was werdet ihr in den nächsten Wochen spielen?