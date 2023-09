Auf halbem Weg zur Geschichte in der LEC

HQ

Es war ein langer Weg, aber das erste Jahr der LEC unter ihrem neuen Format neigt sich dem Ende zu, da die Season Finals begonnen haben. Mit Teams auf der ganzen Welt, die sich bereits ihre Worlds-Plätze gesichert haben, haben die Top-Talente der EMEA-Region um das Recht gekämpft, sich ihnen anzuschließen. Werfen wir einen Blick auf den bevorstehenden Wettbewerb und wie sich die Teams nach Summer geschlagen haben.

Teams, darunter Gen.G und T1, die auf heimischem Boden antreten werden, und ein leistungsstarkes JDG-Kader, das nach dem Gewinn der LPL Summer Split den goldenen Weg vollenden will, werden jedem, der sich qualifiziert, eine harte Konkurrenz machen. Auch die LCS sucht nach Herausforderungen, mit einem starken C9-Kader, der neue Höhen erreichen will, und Golden Guardians blockiert die Tür zum Worlds-Eintrag für den vierten Platz der LEC.

Tod aus der Ferne und Tod in der Kugel

Zu Beginn des Sommerfinalwochenendes gab es ein Match zwischen Team Heretics und Fnatic, bei dem der Sieger Season Finals sicherte und der Verlierer nicht in der Lage war, sich über den Punktevorsprung zu schleichen, der für die Qualifikation erforderlich war. Am Ende war es Fnatic, das die Nase vorn hatte, da sie ihre Strategie nach einer D1G1-Niederlage und einem wackeligen D1G2-Sieg dank des Hextech Soul änderten. Fnatic wechselte zu einer Poke-orientierten Strategie und konnte eine Identität finden und die Serie mit 3:1 gewinnen, konnte diese Strategie jedoch nicht in Erfolg gegen XL umwandeln, wobei der einzige herausragende Pick bei ihrer 3:1-Niederlage gegen ihre britischen Brüder Razorks unerwarteter Kindred-Pick in D2G3 war.

Unter der Leitung von Noah kehrte Lethality Varus sowohl im dritten als auch im vierten Spiel für Fnatic an der Seite von Jayce von Humanoid auf die LEC-Bühne zurück. Nachdem sie den Sturm von Jankos und Vetheos außergewöhnlichen Streifzügen in der Anfangsphase überstanden hatten, konnte der Fernkampfschaden dieser beiden Champions in der Mitte des Spiels die Kämpfe und Ziele für ihre Gegner hoffnungslos machen. Insbesondere Jayce hatte während des gesamten Wochenendes eine hohe Priorität in Bezug auf Pick/Ban in allen unseren vier Top-Teams.

Fnatic scheint in Season Finals dabei zu sein, die Dinge von dieser Strategie abzuschütteln, aber es war nicht ohne einige Unebenheiten auf dem Weg. Fnatic setzte diese Poke-Strategie gegen Excel fort und hatte einige Erfolge, schien sich aber zu sehr auf Ivern, Jayce und Kai'Sa zu verlassen, allesamt Champions, die in Bezug auf Pick/Ban hart umkämpft sind.

Sie scheinen also den Wechsel vom Tod aus der Ferne zum Tod in einem Ball vollzogen zu haben und spielen einen Stil, der dem der LPL viel ähnlicher ist und den wir beim Spring-Split der LEC gesehen haben, indem sie Siege in Spiel vier und fünf ihrer Ausscheidungsserie gegen XL in Season Finals erringen und sich erfolgreich für Summer. Es konzentriert sich auf Picks wie Taliyah und Tristana, die zwischen den Rollen gewechselt werden können, und bietet dem Team etwas mehr Draft-Vielseitigkeit sowie hohen Teamkampfschaden. Ich möchte auch auf Trymbis Nautilus-Pick aufmerksam machen, der Fnatic frühe Kills beschert und ihnen durch einige ansonsten wackelige Laning-Phasen geholfen hat.

Riot Games

Han(d)s Lücke

G2 verfolgte eine ähnliche Strategie gegen XL bei ihrem 3:0-Finalsieg, mit einer extrem hohen Priorität auf dem Draft von Kai'Sa, den sie zwischen Caps und Hans Sama spielten. Vor allem Hans sah auf dem Pick in D3G1 und D3G3 bedrohlich aus, mit einem kombinierten KDA von 20/1/17 über die Serie. Die Fähigkeit von G2, diesen wichtigen Pick zu spielen, ermöglicht es ihnen, die Lücken in ihrer Zusammensetzung mit anderen starken Picks wie LeBlanc und Kog'Maw zu füllen, um sich erfolgreich anzupassen und dem Drafting des Gegners in der zweiten Runde der Picks entgegenzuwirken.

Das bemerkenswerteste Beispiel für die Draft-Exzellenz von G2 wird in D3G2 gezeigt, wo G2 die Meta-Bedrohungs-Bot-Lane von Rell/Kai'Sa als Erster und Zweiter einsperrte, einen starken Top-Lane-Pick von Jax für Brokenblade Third blendete und dann das Drehbuch auf XL komplett umdrehte, indem er diese Champions in die Dschungel- bzw. Mid-Lane-Rollen schlüpfte und ihre bewährte Braum/Kog'Maw-Bot-Lane einschränkte.

G2 scheint mit diesem Stil größtenteils zufrieden zu sein und hat seine unorthodoxen Entwürfe fortgesetzt, aber es ist nicht nur eine zufällige, sorglose Auswahl. Brokenblade hat Tanks wie Poppy und einen unorthodoxen, aber effektiven Kled-Pick in Schach gehalten, und Yike scheint wieder mit Carry-Picks zu experimentieren, wie zum Beispiel sein Evelyn-Pick in W1D2G2 gegen BDS. Darüber hinaus bleiben Kog'Maw und Braum ein Pick mit hoher Priorität für das Team, wobei insbesondere Braum bei Picks/Bans in der G2-Serie überrepräsentiert ist, da andere Teams mit dem Pick experimentieren, um ihn ihnen zu verweigern. Sie sind sicherlich diejenigen, die man im Auge behalten sollte, wenn sie auf die allererste Krone des Saisonfinales zurasen.

Wiederkehrende Gesichter

MAD Lions, unsere Spring Split-Champions, sind in Ungnade gefallen und haben schon früh in der Summer-Splits ausgeschieden. Davon abgesehen hat ihnen ihr Meisterschaftssieg das Recht auf Revanche in der Season Finals eingebracht, es ist eine Chance, auf die sie eindeutig hungrig waren.

Während Spring zeigten Carzzy und Chasy eine unglaubliche Form, und so waren sie diejenigen, die ich für diesen Kader im Auge behalten sollte. Es war ein großes Wenn, und obwohl Chasy in der Serie von MAD gegen Excel einige Probleme hatte, wird Carzzy sicher wieder einen Sprung in seinem Schritt haben. Mit Hylissang in Form ist Carzzy in der Lage, seine Fähigkeiten voll auszuschöpfen, früh in Führung zu gehen und eine massive Schadensquelle für sein Team in W1D1G1 zu sein sowie den Sieg mit einem Clutch-Quadra-Kill im zweiten Spiel derselben Serie zurückzuerobern. Elyoya ist wieder aufgetaucht, und es ist keine Überraschung, warum, da sein Vertrag fast ausläuft - mal sehen, ob die MAD Lions dieses Mal endlich ihre Zähne in die internationale Konkurrenz versenken können.

Die französischen Giganten Team BDS hatten lange Zeit Mühe, in der LEC in Schwung zu kommen, haben sich aber seit der Rückkehr des aktuellen Kaders aus seinem ERL-Team sprunghaft verbessert. Sie tauchten massiv in Spring auf und zeigten das Versprechen des Sommers, konnten aber nicht die gleichen Höhen erreichen. Nichtsdestotrotz war es ein Jahr der Premieren für diese Organisation, und sie sind auf dem besten Weg, ein weiteres zu erreichen, nachdem sie es in Season Finals unter die ersten vier der LEC geschafft haben.

Nuc, eine Wahl, die viele als Franchise-Spieler von BDS in Frage stellten, hat sich immer wieder für den Erfolg des Teams gezeigt und sieht auf der Mid-Lane wie eine echte Bedrohung aus, insbesondere bei aggressiven Magiern wie Cassiopeia. Darüber hinaus war Sheo das ganze Jahr über ein herausragender Spieler und hat sich wieder im Kader zurechtgefunden und das Team in der Mitte des Spiels koordiniert. Obwohl Adam im Moment wie die Achillesferse des Teams aussieht und sowohl gegen BrokenBlade als auch gegen Irrelevant unterdurchschnittlich abschneidet, könnte es Zeit für einen BDS-Durchbruch wie nie zuvor sein, wenn er lernen kann, die schwache Seite voll zu spielen, und das Team in der Lage ist, für einen formstarken Crownie zu spielen (der beim W1D2G2-Sieg von BDS gegen G2 monströs aussah).

Abschied von zwei

Obwohl sie - in Ermangelung eines besseren Wortes - im Finale von G2 niedergetrampelt wurden, gibt es viele positive Erkenntnisse für den XL-Kader, der im Laufe der Summer-Aufteilung und Season Finals individuell und als Team sprunghaft gewachsen ist. Mit einer Identität, die sich immer noch auf aggressive Teamkämpfe und die Kontrolle der Kluftherolde konzentrierte, zeigte XL viel mehr Auswahlvielfalt und einige Mitglieder glänzten besonders.

Die Veteranen des Kaders, Odoamne und Abbedagge, zeigten beide einige monströse Auftritte bei XLs Lauf auf den zweiten Platz in Summer. Peach findet auch seinen Halt im Kader, spielt viel proaktiver und jagt Leads für seine Laner, um XL durch Stolpersteine im frühen Spiel zu helfen. Dies ist ein Kader, der sich von aufeinanderfolgenden zehnten Plätzen auf fünf Spiele gegen ein formstarkes Fnatic-Superteam entwickelt hat. Ich hoffe, dass es die Entschlossenheit des Teams nicht erschüttert, von den aktuellen Königen Europas in 3:0-Spielen, von G2 in Summer Finals und MAD Lions in Season Finals geschlagen zu werden, und ich bleibe hoffnungsvoll für die Zukunft dieses Kaders.

Zu guter Letzt bleiben SK Gaming so, wie sie waren - ein Kader, der bis zum Rand mit vielversprechenden Talenten gefüllt ist, die von ihrem erfahrenen Jungler Markoon betreut werden - aber immer noch nicht in der Lage sind, ganz in die oberen Ränge der LEC einzudringen. Wenn ein Team etwas zu beweisen hatte, dann waren es sie, aber dieses dunkle Pferd der LEC war nicht in der Lage, ein großes Statement abzugeben, indem es sein Ticket für Worlds lochte.

Markoon wird in Zukunft eine Schlüsselrolle spielen, um sein Team zum Erfolg zu führen, und ich gehe besonders darauf ein, wie er mit Sertuss interagiert. Auf ihrem Höhepunkt sind die beiden ein erschreckend tödliches Dschungel-Mid-Duo, und mit Champions wie Akali und Sylas, die wieder ins Getümmel zurückkehren, könnten die Aktien von SK beim nächsten Split steigen.

Riot Games

Pick-Patrouille

Rell bleibt die erste Wahl der LEC, mit einer 100%igen Vertretung in Season Finals bisher. Dicht dahinter folgen Tristana, Renekton und Xayah, die alle zu fast 100 % vertreten sind.

Der ADC-Pool in der LEC ist derzeit groß und vielfältig, aber beliebte Backup-Picks sind Kalista, Draven, Kai'Sa, Zeri und Ezreal.

Ivern und Taliyah sind immer noch weit verbreitet, wobei letztere oft aufgrund der Fähigkeit, zwischen Dschungel und Mitte gewechselt zu werden, verbannt werden. Andere Mids wie Maokai und Sejuani werden in einer übersättigten Dschungel-Meta verdrängt, im Gegensatz zu Poppy, das als Rückzugstank ein neues Zuhause auf der oberen Lane gefunden hat, ähnlich wie der beliebte Support-Pick von Alistair.

Azir und LeBlanc stehen zusätzlich als beliebte Mid-Lane-Picks bereit, aber der Pool ist in dieser Rolle aufgrund von Flex-Picks und dem gelegentlichen Überraschungsauftritt von Neeko ziemlich abwechslungsreich.

LEC Season Finals geht heute weiter und gipfelt nächste Woche im großen Finale in Montpellier. Ihr könnt auf dem Twitch der LEC oder der LoL Esports-Website zuschauen, und wie immer werden wir euch eine vollständige Berichterstattung über die Drehungen und Wendungen der Liga bringen.