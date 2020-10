Auf GOG könnt ihr ab sofort Silent Hill 4: The Room spielen

GOG versteht sich offenbar sehr gut mit Konami, denn in letzter Zeit bekommen Nutzer der PC-Distributionsplattform unerwarteten Besuch einiger alter PS2-Klassiker. Der neueste Neuzugang ist Silent Hill 4: The Room, das ihr ab sofort zum Preis von nur 10 Euro im Shop von CD Projekt Red bekommt. Der alte Titel läuft auf jedem halbwegs aktuellen Windows-System (7, 8 und 10) und bietet sogar die deutschen Untertitel an. Probleme mit einem Controller können auftreten, da nicht alle Geräte unterstützt werden. Die schmalen PC-Anforderungen sehen wie folgt aus:

Empfohlen:

Prozessor: 1.8 GHz

Arbeitsspeicher: 2 GB RAM

Grafikkarte: 256 MB VRAM und kompatibel mit DirectX 9.0c

Speicherplatz: 5 GB

Silent Hill 4: The Room ist das letzte Kapitel der legendären Horrorspielreihe, das Team Silent entwickelt hat, bevor Konami die Marke dann irgendwann gegen die Wand hat fahren lassen. Obwohl der Titel nicht allzu viele Fans hat (was vor allem an den verschrobenen Spielenden liegt), wurden viele etablierte Symboliken der Serie mit durchaus guten Ideen zu einem stimmigen Gesamtpaket kombiniert. Schön, dass dieser Teil von Silent Hill nun wieder verfügbar ist.