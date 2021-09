Auf der Playstation könnt ihr ein NAS zum Speichern von Konsolenspielen benutzen

HQ

Was als einfache Quick-Look-Episode zum TVS-672X-NAS von Qnap begann, wurde an einem verregneten Nachmittag zu einem größeren Projekt, in dem unser Videoredakteur Dóri seine technische Expertise auf die Probe stellen konnte. Er hat es mithilfe unseres Systemadministratoren geschafft, eine belastbare Verbindung zwischen diesem neuen Spielzeug und der Playstation 4 herstellte.

Im Video berichten wir euch davon und zeigen euch gleichzeitig, wie ihr das Beste aus eurem eigenen NAS herausholen könnt. Wir haben auf dem Gerät unseren eigenen Game-Server installiert und eine Möglichkeit gefunden, Konsolenspiele im Netzwerk zu speichern, um somit wertvollen Festplattenplatz auf Sonys Konsole freizuhalten. Natürlich klären wir euch in unserem Quick Look auch über die Grundlagen des NAS auf, falls ihr euch mit dem System nicht auskennt.