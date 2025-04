Auf den Spielkassetten der Switch 2 Edition sind alle Inhalte enthalten, kein Download erforderlich

HQ

Es ist eine Woche her, dass Nintendo seine auf Nintendo Switch 2 ausgerichtete Direct ausgestrahlt hat, in der die Hardware, Peripheriegeräte und Titel vorgestellt werden, die die Konsole sowohl bei der Veröffentlichung als auch in den Monaten danach begleiten werden. Aber die Veranstaltung verlief nicht ohne Schatten, verursacht durch den "a priori" Mangel an Transparenz bei der Bekanntgabe des Preises der neuen Produkte (und wo die Mehrheitsmeinung besagt, dass er überzogen ist) und durch die Details einiger unklarer Merkmale über die Titel, die auf Switch 2 eine Enhanced Edition erhalten werden. Jetzt sieht es so aus, als hätten wir einige Neuigkeiten, und die sind etwas Positives.

Obwohl ursprünglich behauptet wurde, dass die Spielkassetten der Switch 2 Edition (Spiele, die auf Switch 1 veröffentlicht wurden und verbesserte und leicht erweiterte Versionen auf der neuen Hardware haben werden) nur die gleiche Software wie die auf Switch 1 enthalten würden, mit dem Zusatz eines Codes für den digitalen Download neuer Inhalte, wird dies nicht der Fall sein.

Laut Informationen des australischen Medienunternehmens Vooks, die vom Benutzer Wario64 auf Bluesky erneut gepostet wurden, werden Cartridges für Spiele wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild Switch 2 Edition alle Inhalte auf der Cartridge enthalten, ohne dass zusätzliche Downloads oder andere Online-Überprüfungen erforderlich sind. Dies ist für viele eine beruhigende Nachricht, denn nach ersten Berichten und auch mit der Kontroverse um die Schlüsselkarten des Spiels schien es, dass Nintendo seine traditionelle Sorgfalt mit dem physischen Format abstellte, das im Fall von Nintendo mit rund 50 % immer noch ein sehr wichtiges Verkaufssegment ist.