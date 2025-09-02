Auf den ersten Blick auf House of Guinness braut sich Ärger zusammen

Steven Knight ist ein sehr, sehr beschäftigter Mann geworden. Einst vor allem als Schöpfer von Peaky Blinders bekannt, hat sich der Autor seitdem verzweigt, um eine Vielzahl weiterer vielversprechender Projekte zu liefern, sei es Taboo, Spencer, All the Light We Cannot See, SAS Rogue Heroes, A Thousand Blows und sogar der nächste James-Bond-Film.

Aber das ist noch nicht alles, denn Knight hat eine Show, die sich direkt am Horizont abzeichnet. Dieses Projekt, das als House of Guinness bekannt ist, fühlt sich so ritterlich an, wie es nur sein kann, da es sich um ein historisches Drama handelt, das im Irland des 18. Jahrhunderts spielt und verfolgt, wie die Guinness-Familie auf dem Weg zur Etablierung als Brauereidynastie mit einer Vielzahl von Turbulenzen umging.

In der Zusammenfassung wird kurz erklärt: "Dublin, 1868. Der Patriarch der Guinness-Familie ist tot, und seine vier Kinder - jedes mit dunklen Geheimnissen zu verbergen - halten das Schicksal der Brauerei in ihren Händen."

House of Guinness ist fast da. Die Serie wird bereits am 25. September auf Netflix Premiere feiern, und da diese Serie immer näher rückt, könnt ihr euch unten den Trailer für die Serie ansehen.