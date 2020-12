Auf dem Dreamcast konnte man als Käfer durch das Haus der Simpson-Familie springen

You're watching Werben

In den Neunzigerjahren waren die Simpsons so ziemlich auf jeder wichtigen Gaming-Plattform zu finden, allerdings nicht auf dem Dreamcast. Nun stellt sich jedoch heraus, dass sich ein entsprechendes Projekt zumindest in Entwicklung befand und es gibt sogar Gameplay zu sehen. Auf Youtube ist ein Video aufgetaucht, das etwas namens "The Simpsons: Bug Squad!" zeigt und den Spieler als Käfer durch das Heim der Simpsons navigiert.

Die hochgeladenen Eindrücke legen nahe, dass es sich hierbei lediglich um eine Tech-Demo gehandelt zu haben scheint, da im Spiel noch keine Soundeffekte oder Musik vorhanden sind. Was hingegen auch aus heutiger Sicht noch ziemlich solide erscheint, sind die stilisierten Cel-Shading-Grafiken des originalgetreu nachgebauten Familienhauses der Simpsons. In Sachen Gameplay lässt sich abgesehen von der Exploration kein klarer Fokus erkennen.