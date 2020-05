Audiovisueller Gesamtüberblick von Mimimis neuem Desperados III

Es ist nicht gerade so, dass die nächsten Monate mit großen Spielstarts überflutet sein würden, doch selbst wenn ihr die wichtigen Starts nicht mitnehmen möchtet, findet ihr eine überschaubare Anzahl cooler Spiele. Desperados III gehört sicherlich dazu und um das Thema in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit zu bringen, haben Mimimi Productions und THQ Nordic diese Woche einen Trailer veröffentlicht, der einen umfangreichen Überblick über das Game anbietet. Im Grunde wird darin alles erklärt, was ihr über diesen strategischen Western wissen müsst, wichtig hervorzuheben wäre nur noch der Termin: Das Spiel erscheint am 16. Juni für PC, PS4 und Xbox One.

