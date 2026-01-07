Audio-Technica stellt seinen neuen Plattenteller für Vinyl-Enthusiasten vor (und bringt ihn auf den Markt).

HQ

Ausgehend vom aktuellen CES-Hype und nachdem sie ihre bisher luxuriösesten Kopfhörer präsentiert hatten, hat Audio-Technica gerade den AT-LP7X vorgestellt, ihren neuesten komplett manuellen, riemengetriebenen Plattenspieler, der dem Trend (und der Nachfrage von Audiophilen) nach minimalistischem klassischem Design und präziser Technik folgt.

Der neue Tisch wurde aus hochwertigen Materialien und einer matt-schwarzen Oberfläche gefertigt, aber am wichtigsten ist, dass der schwere 40-mm-MDF-Sockel und die 20-mm-Acrylplatte angeblich Resonanz und Vibrationen reduzieren sollen, um eine sauberere und genauere Wiedergabe zu ermöglichen. Als Hommage an erfahrene Fans ist der J-förmige Aluminiumtonarm des AT-LP7X von klassischen Audio-Technica-Modellen aus den 1960er und 1970er Jahren inspiriert, während die zweiachsige Gimbalfederung mit präzisen Lagern auf eine reibungsarme Verfolgung und exzellente Stabilität abzielt.



Was die Cartridge betrifft, die die analoge Magie entfaltet, so ist ein werkseitig montierter AT-VM95E auf einem AT-LT10-Headshell ausgestattet, der laut Hersteller eine starke Kanaltrennung und geringe Verzerrung bietet. Außerdem lässt sich der Stift problemlos auf jedes Modell der VM95-Serie aufrüsten. Und apropos Individualisierung: Es gibt außerdem verstellbare VTA, Anti-Skate-Steuerung und zusätzliche Gegengewichtsunterstützung.

Der Audio-Technica AT-LP7X ist jetzt mit einem UVP von 799 € erhältlich.