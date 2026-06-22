Audio-Technica ATV-SG1 Schrotflintenmikrofon

Es mag eine Generationensache sein, aber es geht mir auch auf die Nerven, wenn ein Reel auf Instagram auftaucht und der betreffende Content-Ersteller, so interessant oder lustig seine Geschichte auch sein mag, ein lächerliches, winziges Clip-on-Mikrofon in der Größe eines LEGO-Steins zwischen den Fingern hält. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wische sofort zum nächsten.

Es ist klar, dass die Klangqualität genauso wichtig ist wie die Bildqualität, oder sogar noch wichtiger, wenn unsere Stimme mehr Gewicht hat als Eitelkeitsmetriken, und sowohl die Ersteller dieser Videos (darunter uns hier bei Gamereactor) als auch die Hersteller von Audiolösungen haben erkannt, dass es in diesem Bereich einen ernsthaften Mangel an Alternativen gab. Ein Clip-Mikrofon aufzuheben und es an den Mund zu halten, ist keine schlechte Idee, da man eine noch bessere Klangqualität und Isolation bekommt, aber aus irgendeinem Grund bevorzugen wir Clip-Mikrofone als Clip-Mikrofone und Stick-Mikrofone als Stick-Mikrofone.

Was, wenn ich beide abschaffen möchte? Im letzten Monat haben wir das Audio-Technica ATV-SG1 Schrotflinten-Mikrofon auf die Probe gestellt – eine Option, entschuldigt das Wortspiel, die sich an Content-Ersteller richtet und ein Segen für diejenigen sein könnte, die das Mikrofon nicht auf der Kamera sehen wollen.

Und was genau ist ein Shotgun-Mikrofon? Wie der Name schon sagt, ähneln seine Form und das Innenleben einer Waffe, denn obwohl diese Mikrofone nicht feuern, richten sie sich auf ihr Ziel und erzeugen einen 'Kanonen'-Effekt (stark gerichteter Audio-Tonabnehmer), um das direkt vor ihnen zu filmen. Meistens bist du das.

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Bevor ich ins Detail gehe, sollte ich betonen, dass das getestete Modell der ATV-SG1 und nicht der ATV-SG1LE ist; Mit anderen Worten: die Fullrange-Version (die wir sehr empfehlen) statt der 'Lite'-Version. Bei diesem Modell erhalten Sie Standardfunktionen, die Sie nicht verpassen sollten, wie den eingebauten Akku, der bis zu 24 Stunden hält, eine kontinuierliche Gain-Regelung, die -6 dB Sicherheitsspur, den Low-Cut-Filter sowie Kopfhörer- und externe Eingänge sowie einen größeren Dynamikumfang und eine höhere Empfindlichkeit. Obwohl es doppelt so viel kostet (etwa 200 Euro im Vergleich zu rund 100), ist es immer noch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, daher solltest du das LE-Modell sofort ausschließen und das SG1 wählen, wenn du ein Schrotflintenmikrofon suchst.

Nachdem wir diese Unterscheidung getroffen haben, stellt sich die entscheidende Frage, ob ein Shotgun-Mikrofon wie dieses gut funktioniert und flexibel genug ist. Die Technik wirkt Wunder, aber natürlich bekommt man nicht die gleiche Klarheit und Fülle wie bei einem dedizierten Mikrofon, das nur wenige Zentimeter entfernt platziert ist, und wir mussten auch sehen, wie es in verschiedenen Situationen funktioniert.

Der Audio-Technica ATV-SG1 fühlte sich auf den Filmfestspielen von Cannes perfekt an.

Und die Wahrheit ist, wir waren absolut begeistert. In den letzten Wochen haben wir die Audio-Technica ATV-SG1 für Interviews getestet (wie ihr wisst, unser Kernfokus), eine Gruppe von Menschen, die mit der Kamera sprechen, Soloaufnahmen (ich selbst nahm ihn mit zum Filmfestival von Cannes für verschiedene Vlogs, Impressionen und Video-Updates) und sogar um den Klang von Videospiel-Playtests außerhalb des Bildes einzufangen, unter anderem.

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Das Ergebnis ist ausgezeichnet. Trotz der Einschränkungen des Formats wirkt die Stimme reich und intim, und vor allem: Hintergrundgeräusche werden auf ein Minimum reduziert. Tatsächlich haben wir den Audio-Technica ATV-SG1 auch im Freien bei sehr windigen Bedingungen getestet (die Beispiele aus Cannes) und er hat sich wie ein echter Profi mit den Standardeinstellungen gearbeitet, wobei er natürlich mit der Windschutzscheibe in der Box abgeschirmt wird (die 'tote Katze' oder wie auch immer man es nennt).

Sie können unten eines der Ergebnisse sehen. Beachten Sie den dezenten Ambient-Tonabnehmer, der einen interessanten Akzent hinzufügt:

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Außerdem verhindert die eingebaute Antivibrationshalterung im Arm das typische 'Thup-thump', das durch Kamerabewegungen verursacht wird, während es sich um das vollständige Modell mit eigener Batterie handelt und den Frequenzbereich und den SPL (Schalldruckpegel) erweitert, um mehr Details einzufangen. In dieser Hinsicht hatten wir an beiden Enden des Spektrums keine Probleme; sowohl mit sehr leisen Geräuschen (aber gut auf das Mikrofon gerichtet) als auch mit plötzlichen, sehr lauten Geräuschen oder Stimmen, und mit praktisch keiner Störung.

Obwohl es auf den Fotos größer aussieht, ist das Audio-Technica ATV-SG1 ein sehr kompaktes Mikrofon, das in deinen Vlogging-Rucksack passt.

Nun, zu diesem letzten Punkt stießen wir auf ein einziges, völlig isoliertes Problem. Während einer der Aufnahmen in Cannes bemerkten wir regelmäßig eine Reihe von Schnitten und Rissen, die im Video auftraten. Wir können das nicht zu 100 Prozent dem Mikrofon oder seinen Kabeln zuschreiben, aber ähnliche Probleme hatten wir auch mit dieser Sony-Kamera bisher nicht. Jedenfalls haben wir das Problem dem Hersteller gemeldet und die folgenden Tests genau überwacht, danach haben wir nichts Ähnliches mehr festgestellt. War es eine ungewöhnlich starke Störung? Ein Aufnahmeproblem mit der Kamera? Da wir mehrere Stunden mit diesem Mikrofon aufgenommen haben, können wir dies derzeit nicht als großen Nachteil in unserer Rezension betrachten.

Tatsächlich ist das Audio-Technica ATV-SG1 – es sei denn, du bist ein Stimmpurist (und dafür hast du bereits andere Lösungen –), ein Schrotflinten-Mikrofon, das dir als Content Creator ein Maß an Vielseitigkeit und Freiheit gibt, das dir nicht bewusst gefehlt hat. Die Sprachqualität beim Blick auf die Kamera ist für das Format überraschend gut, und das Gleichgewicht zwischen Umgebungsgeräuschen und Motiv ist subtil und angenehm; Außerdem können Sie nun zum Beispiel Actionaufnahmen, filmisches Filmmaterial und Sport aufnehmen und so die Ohren Ihrer Zuschauer dorthin lenken, wo Sie Ihr Objektiv richten. Oder einfach kontextabhängigere Videos, bei denen du deine Hände frei halten möchtest und etwas kontrollierten Ambient-Sound suchst. All das in einem sehr kompakten und tragbaren Zubehör, das sich perfekt über einen Kaltschuh an deiner Kamera, Ihrem Gerät oder deinem Stativ befestigt lässt – und das zu einem sehr vernünftigen Preis. Es bleibt in unserer Event-Coverage-Kit-Tasche.