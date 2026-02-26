Audi wird trotz Porsches Schwierigkeiten die Pläne für elektrische Sportwagen nicht aufgeben

HQ

Audi arbeitet daran, sein Concept-C-Konzeptfahrzeug in das zu verwandeln, was manche als elektrischen spirituellen Nachfolger des legendären TT ansehen würden, doch Porsches Schwierigkeiten im EV-Bereich haben Zweifel an Audis langfristigem Engagement geweckt.

Genauer gesagt liegt das offenbar daran, dass Gerüchten zufolge Audis Concept C auf Porsches 718-Plattform basiert, aber Porsche hat, wie bereits berichtet, die Pläne zur Entwicklung von Elektrosportwagen in Zukunft aufgegeben.

Doch in einem internen Brief von Audi-Direktor Gernot Döllner (über Auto Car) hat er bekräftigt, dass der "C-Sport" voranschreiten wird und dass dies noch vom Chefdesigner Massimo Frascella in der Pipeline steht.

Das Concept C hat die Zuschauer schon lange durch sein markantes Design begeistert, das Sie unten sehen können.