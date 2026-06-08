Audi präsentiert den auffälligen (und limitierten) Supersportwagen Nuvolari

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Obwohl wir wussten, dass Audi an etwas Schnellem, Teurem und Gewagtem arbeitet, scheint die eigentliche Enthüllung des Nuvolari viele überrascht zu haben.

Sein neuer Supersportwagen basiert auf demselben Fundament wie der Lamborghini Temerario, verwendet jedoch eine neue Version ihres twin-turbogeladenen 4,0-Liter-V8-Hybridantriebsstrangs.

Der größte Unterschied ist die Leistung. Während der Temerario etwa 920 PS leistet, steigert der Nuvolari dank überarbeiteter Hybridkomponenten und Audi-spezifischer Abstimmung die Leistung auf bis zu 987 PS. Audi gibt einen Sprint von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde von 2,6 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von über 350 Kilometern pro Stunde an, was es zum leistungsstärksten Straßenfahrzeug macht, das das Unternehmen je gebaut hat.

Im Gegensatz zum Temerario wird der Nuvolari jedoch als ultra-exklusives Halo-Auto positioniert, dessen Produktion weltweit auf nur 499 Einheiten begrenzt ist und die Preise deutlich höher werden als sein italienischer Pendant. Audi hat bereits angedeutet, dass eine Cabrio-Spyder-Version mit einer eigenen, separaten Produktionsserie folgen könnte.

Es ist unklar, wann die Nuvolari veröffentlicht wird.