Audi hat seine neue Designsprache vorgestellt

Nach ein paar unglücklichen Leaks hat Audi endlich seine neue Designsprache enthüllt, die alle zukünftigen Autos charakterisieren wird, und das mit Hilfe des Sportwagenkonzepts C, das radikal anders aussieht als so ziemlich alles, was Audi je gemacht hat. Die Idee ist, dass das Concept-C in ein Serienauto verwandelt wird, durch das Audi den R8 oder den TT ersetzen will.

Aus der offiziellen Pressemitteilung:

"Der vertikale Rahmen bildet das Zentrum der neuen Front, von dem aus sich das gesamte Strukturvolumen des Fahrzeugs entwickelt. Inspiriert vom Auto Union Typ C (1936) und dem Audi A6 der dritten Generation (2004) hat er eine klare, aufrechte Form, die Präsenz und Identität vermittelt. Er ist eine progressive Interpretation des Audi-Erbes, zeigt die Audi Ringe und integriert zukunftsweisende Technik. Eine starke Schulterlinie definiert das Volumen des zweisitzigen Sportwagens. Seine Proportionen ergeben sich aus einer zentralen Batterieanordnung. Die Kabine reicht weit nach hinten und sitzt fest auf dem Korpus. Erstmals kommt ein elektrisch versenkbares Hardtop an einem Audi Roadster zum Einsatz. Es besteht aus zwei Dachelementen, die eine monolithische Form des Fahrzeugs bewahren und gleichzeitig ein offenes Fahrerlebnis ermöglichen. Am Heck unterstreichen klare Flächen und horizontale Lamellen den sportlichen Charakter des Fahrzeugs.

Das Audi Concept C führt eine neue Lichtsignatur mit je vier horizontal angeordneten Elementen in Scheinwerfern und Heckleuchten ein. Dieses Designelement wird das Erscheinungsbild von Audi bei Tag und Nacht prägen und für einen unverwechselbaren Auftritt auf der Straße sorgen. Das Exterieur des Audi Concept C präsentiert sich in der Farbe "Titan", es erinnert an warme, technische Eleganz und ist inspiriert vom Glanz seines Namensvetters Metall – einem Material, das Präzision, Leichtigkeit und Stärke verkörpert."

Was halten Sie von der Zukunft des Audi car-design?