Audi hat sein neues Q9-Innenraumkonzept vorgestellt

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Audi hat endlich sein neues Innenraumkonzept richtig präsentiert, das im teuren, exklusiven und luxuriösen Q9 debütieren wird. Er wird das größte SUV, das Audi je gebaut hat, mit Optionen für sechs oder sieben Sitze und einer optionalen zweiten Reihe Kapitänsstühle, die auf den ersten Bildern sehr lounge-ähnlich aussehen.

Audi führt außerdem erstmals elektrisch betriebene Türen ein, sodass der Q9 sich buchstäblich mit dem Schlüssel, dem Touchscreen oder der MyAudi-App öffnen und schließen kann. Zusätzlich gibt es ein neues Panoramadach aus Glas mit schaltbarer Transparenz, 84 Umgebungs-LEDs integriert im Dach und ein 22-Lautsprecher-Bang & Olufsen-Soundsystem mit optionalen "4D"-Sitzwandlern, die zur Musik vibrieren.

Der glänzende schwarze Klavierverschluss scheint verschwunden zu sein, ersetzt durch mattere Oberflächen und strukturierte Stoffe. Die vollständige Außenpräsentation ist für Juli geplant, wobei der Q9 voraussichtlich noch Ende 2026 als Audis neues Flaggschiff-SUV für den amerikanischen Markt in die Showrooms erscheinen wird.