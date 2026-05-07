Audi hat einen neuen V16-Supersportwagen gebaut

HQ

Lernen Sie den Lucca kennen, einen brandneuen V16-Supersportwagen von Audi, der in Wirklichkeit eine Art Hommage an das gleichnamige Auto von 1935 ist, das von Audi (damals Auto Union) gebaut wurde, um Mercedes in einem Landgeschwindigkeitsrekordrennen zu schlagen, bei dem es erstaunliche 326 Kilometer pro Stunde erreichte.

Damals kam die Inspiration von Grand-Prix-Autos jener Zeit, und Audi hat diese Silhouette genutzt, um diesen aktualisierten Lucca zu bauen, ausgestattet mit einem 6,0-Liter-Kompressor-V16 mit 520 PS.

Laut Top Gear wiegt er nur eine Tonne und ist darauf ausgelegt, schnell auf gerader Strecke zu fahren. Es ist offensichtlich ein Einzelstück, das von Audio Tradition in Auftrag gegeben wurde, und es hat drei Jahre zusammen mit Crosthwaite & Gardiner gedauert, um es zu bauen.

Du kannst es unten sehen.