Audi hat alle Pläne für den elektrischen RS6 gestrichen

In der Reihe der eingestellten Elektroauto-Projekte (insbesondere bei Elektro-Performance-Autos, die im vergangenen Jahr in Serie eingestellt wurden) kommt hier ein weiteres. Audi gibt bekannt, dass sie die Pläne für den kommenden RS6 Etron, der gezeigt wurde, verwerfen. Laut den Quellen des Top Gear Magazins liegt das daran, dass sich die potenteren Modelle im Etron-Segment wirklich schlecht verkaufen und Audi keine Zukunft für ein mögliches RS6-Modell mit Elektroantrieb sieht. Laut derselben Quelle bedeutet dies jedoch nicht, dass der benzinbetriebene RS6 verschwinden wird, im Gegenteil, Audi arbeitet offenbar an der nächsten Generation und es wird gemunkelt, dass er mit einem Twin-Turbo-V6 anstelle des V8, der heute im Modell enthalten ist, ausgestattet sein könnte.