Auch Sword Art Online: Alicization Lycoris ist bereit für die Veröffentlichung

Sword Art Online ist ein Franchise, das als Romanreihe über ein Virtual-Reality-MMORPG begann (ziemlich meta, würden wir sagen). Weil das Thema toll ergründet wurde und viele Fans faszinierte, hat es eine Manga-Serie, einen Anime und eine Reihe von Videospiel-Adaptionen hervorgebracht. Jetzt ist das neueste Videospiel fertig für die Veröffentlichung, Sword Art Online: Alicization Lycoris. Produzent Yousuke Futami gab kürzlich in einem Livestream bekannt, dass das JRPG den Goldstatus erreicht habe. Die Release-Version sei damit fertig und bereit, an die Spieler ausgeliefert zu werden. Erscheinen wird der Titel am 10. Juli für PS4, Xbox One und PC.

Quelle: Dualshockers.