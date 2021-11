Auch Sony wird nun von einer Frau wegen Diskriminierung angeklagt

HQ

In letzter Zeit wurde viel über Activision Blizzard geschimpft, doch das ist nicht der einzige Ort, an dem einige wenige Machthaber ihre Mitmenschen schlecht behandeln. Auch Sonys Playstation-Sparte muss sich nun mit Diskriminierungsvorwürfen beschäftigen, die von einer Frau kommen, die bei gleicher Arbeit angeblich weniger verdient haben will als ihre männlichen Kollegen.

Emma Majo, ehemals Sicherheitsanalystin bei Sony Playstation, verklagt ihren einstigen Arbeitgeber, da sie glaubt, dass Sony "ein Arbeitsumfeld kultiviert, das weibliche Angestellte diskriminiert". Sie wirft dem Unternehmen vor: „Sony hat vorsätzlich gegen Arbeitsgesetze verstoßen, indem es vorsätzlich, wissentlich und/oder absichtlich Frauen weniger als Männer für die im Wesentlichen gleiche oder ähnliche Arbeit bezahlt hat."

Quelle: Axios.