Auch Playstation- und Nintendo-Switch-Spieler haben Interesse an Activision-Spielen im Xbox Game Pass

Sobald Microsoft den Kauf von Activision Blizzard abschließt - und momentan scheint niemand mehr zu glauben, dass das nicht passieren wird - dann werden vermutlich jede Menge Titel (sowohl bestehende als auch kommende) aus dem Katalog des Publishers in den Xbox Game Pass gelangen. Eine neue Studie versucht herauszufinden, ob diese Entwicklung ein wachsendes Interesse bei den Spielern auf verschiedenen Plattformen weckt.

Yougov hat im Januar 1.200 Erwachsene in den Vereinigten Staaten und 1.200 Erwachsene im Vereinigten Königreich von Großbritannien zu diesem Thema befragt und einige spannende Ergebnisse erhalten. 43 Prozent der Xbox-Spieler, 42 Prozent der PC-Spieler und 27 Prozent der Smartphone-Spieler in den Vereinigten Staaten wären am Xbox Game Pass interessiert, falls die Titel von Activision Blizzard aufgenommen werden würden. In England sieht das Interesse folgendermaßen aus: 48 Prozent der Xbox-Spieler, 26 Prozent der PC-Spieler und 20 Prozent der Smartphone-Nutzer interessieren sich für den Service, falls das attraktiver werden sollte.

Auch Playstation- und Nintendo-Switch-Spieler wären am Online-Angebot interessiert, sofern es aufgrund neuer Titel an Attraktivität gewinnen würde. Während in Nordamerika 46 Prozent der Playstation-Nutzer Interesse am Xbox Game Pass nach der Integration neuer Titel angeben, sind es in Großbritannien nur noch 29 Prozent. Bei der Nintendo Switch sieht die Sache ähnlich aus: 46 Prozent der Switch-Besitzer in den USA sind dem Abonnement gegenüber aufgeschlossen, während es in Großbritannien nur noch 26 Prozent sind.

Wer sich ein umfassenderes Bild dieser Untersuchung einholen möchte, der sollte sich unbedingt den Originalbericht durchlesen.