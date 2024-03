Auch Pendulo Studios bleibt von Kürzungen nicht verschont: 43% der Belegschaft werden entlassen

HQ

Leider müssen wir heute eine weitere traurige Nachricht für die Videospielentwicklung in diesem dunklen Jahr 2024 überbringen, in dem Projektabbrüche und Entlassungen an der Tagesordnung sind. Diesmal ist es Pendulo Studios, der spanische Entwickler hinter Titeln wie Blacksad: Under the Skin und dem kürzlich erschienenen Tim und Struppi Reporter - Die Zigarren des Pharaos.

Laut Pendulo waren die Produktionsbedingungen im Studio, gepaart mit der lauwarmen Aufnahme von Tim und Struppi und anderen Problemen, die sich aus der Beziehung zu Microids (dem französischen Verlag, der für die Veröffentlichung der oben genannten Spiele zuständig ist) ergeben, die Ursache für einen Entlassungsplan für 33 Arbeiter. 43% der Belegschaft.

Nach Angaben der Gewerkschaft CSVI wurde diese Situation durch chaotische Entscheidungen des Managements, von Managern, die die Zukunft der Produktionen und des Managements ihrer Teams ignoriert haben, und durch einen völligen Mangel an Kommunikation zwischen den beiden Parteien verursacht. Darüber hinaus führten die Verhandlungen über die Bedingungen für das Projekt Tim und Struppi und die Zigarren des Pharaos zu einer übermäßigen Arbeitsbelastung, die zu crunch und einem überstürzten Launch führte, was die Qualität des Spiels und damit seine schlechten Verkaufszahlen erheblich beeinträchtigte.

Die verbleibenden Mitarbeiter müssen nun eine höhere Arbeitsbelastung übernehmen, um die Reduzierung der Teams zu kompensieren, und bisher wurde kein Verhandlungstisch eingerichtet, um die Rollen neu zu definieren oder die Gehälter für die neuen Verantwortlichkeiten zu erhöhen.