Auch du kannst mit diesem offiziellen Barbie Hoodie Kenough sein

Einer der Stars von Greta Gerwigs Barbie-Film war ohne Zweifel Ryan Goslings Ken. Zwischen der Leistung und dem urkomischen Bogen, den die Figur während der gesamten Erzählung nimmt, bis hin zu ihrer Mode und ihrem Stil, gab es viele Gründe, die Figur zu lieben. Apropos Letzteres: Mattel hat jetzt eine Sammlung offizieller Merchandise-Artikel für den Film zusammengestellt, die jeweils mit dem ikonischen Satz aus dem Film "I am Kenough" versehen sind.

Sie können zu Mattel Creations gehen, um entweder einen Batik-Hoodie, ein Batik-T-Shirt, eine Mütze, einen blauen Hoodie oder eine Tasse zu kaufen.

Der Haken an der Sache ist natürlich, dass viele dieser Produkte sehr begehrt sind und bereits auf der ganzen Welt ausverkauft sind. Es besteht jedoch die Möglichkeit, sich für ein Update zu registrieren, wenn mehr verfügbar sein wird, also halten Sie die Augen offen, wenn Sie mit diesen brillanten Kleidungsstücken etwas Kenergy in die reale Welt bringen möchten.