Auch der Broadway könnte bald auffallen

Als ob die Streiks der Writers Guild of America (WGA) und der Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) nicht schon genug Störungen in der Unterhaltungswelt verursacht hätten, hätte die International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) könnte sich dem Kampf anschließen, um weiteres Öl ins Feuer zu gießen.

Wie The Hollywood Reporter feststellt, hat die IATSE eine Abstimmung über die Streikgenehmigung eingeleitet, bei der sich Bühnenarbeiter, Haar- und Maskenbildner, Garderobenpersonal und andere den Streikpostenketten anschließen werden, um eine bessere Bezahlung und Entlohnung zu erhalten.

Es wird gesagt, dass die IATSE rund 1.500 Arbeiter ausmacht und dass ein Streik etwa 45 Theaterproduktionen betreffen wird, von denen 28 am Broadway stattfinden und 17 derzeit um die Welt touren.

Was den Zeitplan für den möglichen Streik betrifft, so wird angenommen, dass er bereits morgen, Freitag, den 21. Juli, beginnen könnte, vorausgesetzt, der Streik wird von der IATSE befürwortet.