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Die zwei Tage nachdem die FIFA Pläne zur Gründung einer Tochtergesellschaft angekündigt hatte, die 20 % der Weltmeisterschaft und anderer Wettbewerbe in Minderheitsanteilen an private Investoren verkaufen würde, waren gefüllt mit Stellungnahmen von Fußballverbänden weltweit, die Infantinos Idee mehr oder weniger scharf kritisieren. Die UEFA war der stärkste Gegner und wird am Dienstagnachmittag ein Treffen abhalten, um einen möglichen Boykott der Weltmeisterschaft zu besprechen.

AFC, der Asiatische Fußballkonföderation, hat ebenfalls eine Erklärung an die Medien gesendet, in der sie beklagen, von der FIFA vor der Ankündigung nicht konsultiert worden zu sein, und "mit großer Besorgnis und Enttäuschung", dass sie nicht erhalten habenjede detaillierte Governance-, Finanz- oder Rechtsanalyse des Vorschlags und seiner möglichen Folgen, was völlig inakzeptabel ist.

Darüber hinaus ist die AFC tief besorgt, dass die einseitigen Maßnahmen der FIFA offenbar die Grundlagen des kontinentalen Fußballs untergraben, die auf Solidarität, Zusammenarbeit und Transparenz beruhen."

Die AFC, mit Sitz in Kuala Lumpur, wird vom bahrainischen Scheich Salman bin Ebrahim Al Khalifa geleitet, der in dem Brief hinzufügte, dass die FIFA "eine äußerst begrenzte Frist für die Prüfung eines so bedeutenden Vorschlags eingeräumt hat, in dem solche Entscheidungen niemals überstürzt werden sollten". Die FIFA hat den Ländern bis zum 19. September Zeit gegeben, zu entscheiden, ob sie den Plan unterstützen, und finanzielle Anreize nur für Unterschreiber versprochen, was viele als Bestechung ansehen.